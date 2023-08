Belen Rodriguez in vacanza con Elio Lorenzoni? Lo scatto condiviso dalla mamma della showgirl non lascia alcun dubbio

La notizia della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è senza ombra di dubbio il gossip di questa estate 2023. Stando a quanto trapelato dai principali giornali di cronaca rosa, pare che la showgirl argentina abbia ritrovato la serenità al fianco dell’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Belen non ha ancora confermato né smentito il gossip in circolazione, ma in queste ultime ore Veronica Cozzani ha condiviso uno scatto che sta facendo molto chiacchierare.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono una coppia? Come già anticipato, nel corso delle ultime ore Veronica Cozzani, mamma della showgirl argentina, ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che sta facendo molto chiacchierare.

La mamma di Belen ha immortalato sulla sua pagina Instagram i vari momenti di una giornata in piscina trascorsa in famiglia. Tra i tanti scatti condivisi, ce n’è però uno che non è passato inosservato. Nel dettaglio, si tratta di un’immagine che ritra Belen Rodriguez in piscina con sua figlia Luna Marì; accanto, ad osservare la showgirl, c’è proprio lui: Elio Lorenzoni.

Inutile dire che le immagini in questione stanno facendo chiacchierare non poco gli amanti del gossip. Sono moltissimi coloro che si stanno chiedendo se Elio sia solamente un amico della famiglia Rodriguez, come anche trapelato in queste ultime settimane, oppure qualcosa di più.

Ancora una volta la showgirl argentina, di fronte all’ennesimo gossip che la riguarda, ha deciso di rimanere in silenzio. Non sappiamo quindi se Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono effettivamente una coppia. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se la showgirl argentina romperà il silenzio e si esporrà in merito a questa vicenda tanto chiacchierata. Noi vi terremo senza ombra di dubbio aggiornati.