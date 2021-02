Belen Rodriguez, finalmente l’annuncio ufficiale: di quanti mesi è incinta la showgirl

Ormai non ci sono più dubbi. Belen Rodriguez è incinta. È stato sicuramente il gossip più chiacchierato delle ultime settimane ed ora, finalmente, arriva la tanto attesa conferma da parte dei diretti interessati. La showgirl argentina infatti non si nasconde più e mostra a tutti il suo pancino che conferma la sua seconda gravidanza.

Sono stati molti, forse troppi, gli indizi analizzati che hanno fatto pensare ad una seconda dolce attesa per la showgirl. Oggi, però, è arrivata finalmente la tanto attesa conferma. La bella argentina è in attesa del secondo figlio avuto dal compagno Antonino Spinalbese.

E al settimanale ‘Chi’, Belen Rodriguez rivela:

È questa la dichiarazione fatta dalla showgirl argentina al settimanale diretto da Alfonso Signorini. L’amore con l’hairstylist Antonino Spinalbese è stato coronato dalla dolce attesa di Belen. E riguardo il nuovo compagno, Belen Rodriguez dichiara:

E continuando afferma:

Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli “stronzi” ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all’inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo “gentile.