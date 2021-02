Lutto per Stefano De Martino che resta in silenzio sui social tramortito dal dolore

Stefano De Martino piange la scomparsa della adorata nonna Elisa: aveva 85 anni. In diverse occasioni il conduttore di Stasera tutto è possibile l’aveva inclusa nei suoi post, al punto da renderla una star sul web. Tra le altre cose, la signora era comparsa in un recente documentario televisivo, andato in onda su Real Time, in cui l’ex marito di Belen Rodriguez ripercorreva la sua vita.

Stefano De Martino: la nonna si è spenta a 85 anni

Secondo quanto rendono noto alcune testate giornalistiche, la donna è stata vittima di un incidente domestico, cadendo mentre si trovava a casa sua. I successivi soccorsi sarebbero stati sostanzialmente vani, infatti sarebbe stata trovata priva di vita.

Nessuna dichiarazione pubblica

Attualmente non è arrivata nessuna dichiarazione pubblica né sulle pagine social di Stefano De Martino. Ma, dato il rapporto che lo legava alla nonna, probabilmente le dedicherà un pensiero nelle prossime ore.

Che fosse parte integrante del suo mondo nonché un pezzo fondamentale del suo immaginario è apparso evidente dal fatto che di frequente Stefano abbia portato Elisa nei suoi aneddoti raccontati in eventi pubblici e in tivù. Ad esempio aveva parlato di lei in occasione di un’ospitata nella trasmissione Che Tempo che Fa. Era il 2019, la sua prima volta da ospite nello show guidato da Fabio Fazio.

L’aneddoto a Che Tempo che Fa

Il partenopeo aveva lasciato intendere che la sua presenza in quel luogo rappresentasse una sorta di consacrazione professionale per lui. Da quando aveva intrapreso la strada del piccolo schermo, nonna Elisa gli chiedeva in continuazione quando sarebbe andato da Fazio e lui ogni anno inventava una scusa diversa.

Stefano De Martino: regalo a Natale

I selfie e i filmati che ritraevano il ballerino sui social con lei hanno permesso ai followers di conoscerla e di essere conquistati dalla sua naturale simpatia. Uno dei tanti risale all’ultimo Natale, in cui, nelle Instagram Stories, Stefano aveva condiviso la consegna del suo regalo per lei, ovvero buste e cassette piene di ortaggi e frutta fresca.