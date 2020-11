Pensare che Belen Rodriguez sia una donna poco sveglia, con la testa fra le nuvole o addirittura un po’ “svampita” significa davvero non aver capito nulla sul suo conto. Dietro a quella sua sensualità, dietro a quelle sue curve da urlo, si nasconde una brillante donna d’affari. Già, è proprio così.

Belen Rodriguez: una miniera d’oro

In un’intervista concessa a Il Fatto Quotidiano lo scorso ottobre, Belen Rodriguez aveva parlato dei suoi guadagni divisi fra la televisione e i social, in particolare Instagram, “dimenticando” però quelli delle sue società, la The Family Factory, di cui detiene l’80 per cento delle azioni, e la Icona Production, di cui possiede il 50 per cento.

Icona Production

A farle i conti in tasca sulla società che gestisce attori e modelli ci ha pensato la redazione online de Il Tempo, che ha scritto come il terzo bilancio della Icona Production abbia chiuso il 2019 con ricavi superiori a 1 milione e 100 mila euro, raddoppiati dai 530 mila dell’esercizio precedente e un utile incrementato da 53 mila a 76 mila euro.

The Family Factor

E ancora, per ciò che concerne The Family Factor, il bilancio mostra ricavi per 1 milione e 100 mila euro. Particolarmente fruttuosa è stata la cessione del 49 per centro di Cotril Salons, progetto ambizioso di costruzione di una catena di saloni di hairstyling in franchising e affiliazione.

Ad acquisirne la proprietà, sborsando una cifra pari a 528 mila euro, è stata la Cotril del rinomato imprenditore Marco Artesani, che gestisce un gruppo con ricavi per oltre 19 milioni di euro, operante nella cosmesi tricologica (e di cui Belen Rodriguez è stata testimonial).

Belen Rodriguez: una mente imprenditoriale

Insomma, fra piccolo schermo, pubblicità, social e società, nelle tasche della conduttrice di Tu Si Que Vales entrano tanti bei “soldini”. Il cervello proprio non le manca…