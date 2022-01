Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Stando ad alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, sembra che Belen Rodriguez abbia lasciato Antonino Spinalbese prima di Natale. La modella avrebbe trascorso le feste natalizie insieme a Stefano De Martino. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Belen Rodriguez non si smentisce mai. La celebre modella argentina è sempre al centro della cronaca rosa e questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcuni rumors riportati dal settimanale “Chi”. La showgirl avrebbe lasciato Antonino Spinalbese prima di Natale e trascorso le vacanze con Stefano De Martino.

Ormai dal molto tempo Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non si mostrano più insieme sui social. La coppia ha trascorso un lungo periodo di crisi, malgrado un recente riavvicinamento, sembra che la loro storia d’amore sia giunta a capolinea.

Il giornale settimanale “Chi” ha riportato alcuni aggiornamenti in merito alla modella sudamericana, in particolare sulle dinamiche con cui ha trascorso le vacanze natalizie. Nei giorni di Natale, dell’hairstylist milanese non si è vista neanche l’ombra. Al contrario c’è stato un piccolo riavvicinamento con Stefano De Martino, anche se probabilmente sarà dovuto a questioni di co-genitorialità.

Belen Rodriguez: la showgirl incontra Marco Boriello

Non è tutto. Di recente Belen Rodriguez ha anche incontrato un suo ex. Stiamo parlando di Marco Boriello al quale la modella ha mostrato la sua secondogenita Luna Marì fuori dall’Osteria del Corso, un ristorante milanese. A dichiararlo è stata sempre la rivista condotta da Alfonso Signorini che ha immortalato i due sorridenti che si chinavano sul passeggino.

Belen e Marco Boriello si sono incontrati nell’anno 2004, poco tempo dopo che la showgirl era approdata in Italia. Dopo la conclusione dell’Isola dei Famosi la loro relazione è giunta a capolinea, forse a causa di un avvicinamento a Rossano Rubicondi da parte di lei.