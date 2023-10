Belen Rodriguez, il gesto nei confronti di Stefano De Martino fa discutere: cosa avrebbe fatto la showgirl

Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di sempre. La fine del matrimonio con Stefano De Martino e l’amore con Elio Lorenzoni hanno posto la showgirl argentina al centro delle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni in merito ad un gesto di cui Belen si sarebbe resa protagonista nei confronti del suo ex marito. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nelle scorse ore il giornale ‘Dagospia’ ha rivelato un retroscena su Belen Rodriguez che sta facendo molto chiacchierare. Stando a quanto emerso dal magazine diretto da Roberto D’Agostino, la showgirl argentina avrebbe attuato un vero e proprio piano di vendetta nei confronti dell’ex marito Stefano De Martino.

Per molti, infatti, Belen avrebbe condiviso gli scatti che la ritraggono insieme ad Elio Lorenzoni sulla sua pagina Instagram solo per fare uno ‘sgarro’ all’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Queste sono state le parole del giornale a riguardo:

Ma non è che questo ritorno mediatico di Belen Rodriguez, dopo un periodo di assenza, sia un po’ eccessivo? “Auguri a te che sei l’immenso per me”, scrive del compagno Elio Lorenzoni e vai con post e storie Instagram. A Milano dicono che sia quasi una esibizione di felicità per vendicarsi di chi l’ha tradita. In ogni caso, Lorenzoni “ha cuccato bene”, come gli ha urlato una persona per strada.

Ma non è finita qui. Sono stati molti coloro che hanno visto in una serie di citazioni condivide da Belen sui social una vera e propria frecciatina rivolta all’ex marito:

Quando ti prendi gioco di una persona buona, preparati perché la vita ti ferirà il doppio.

Al momento la showgirl argentina è rimasta in silenzio e ha deciso di non rispondere alle voci che in questi giorni stanno circolando sul suo conto.