Belen Rodriguez pronta ad un nuovo amore: finita con Elio Lorenzoni, di chi è quella mano?

I personaggi famosi, sia italiani che non, spesso attirano le attenzioni dei loro fan attraverso i social. La loro vita privata è spesso esposta come in vetrina, e i fan, possono guardare attraverso di essa per scoprire cose nuove. grazie alle condivisioni social, artisti, cantanti ed attori, possono condividere le loro giornate con i loro amati fan. Ma, in qualche occasione, qualche scatto o video, potrebbe far sorgere delle domande. E proprio uno scatto, pubblicato da Belen Rodriguez sul sul account Instagram, ha suscitato molte domande e curiosità. Infatti c’è una misteriosa mano che stringe quella di Belen, e tutti i suoi fan si chiedono di chi sia.

Belen Rodriguez e la misteriosa mano

Belen Rodriguez, modella e presentatrice tv, nata in Argentina, da anni è al centro di gossip e notizie. La showgirl, nota in tutto il mondo per la sua bellezza, è spesso finita al centro dei gossip per via della sua vita privata. Infatti negli anni, le sue storie d’amore hanno fatto parlare molto. Dalla travagliata, ma travolgente storia con Stefano De Martino, con il quale ha avuto un figlio, Santiago, all’ultima, ma non meno travolgente storia con Elio Lorenzoni.

Quest’ultima love story, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere in crisi, nonostante la proposta di matrimonio fatta alle Maldive. Ora, sul profilo social della modella, spunta un post, con diverse foto, ed è proprio su una di queste che si concentra l’attenzione dei suoi fan. Infatti la foto in questione, mostra la mano di Belen stretta ad un’altra mano, ma di chi è quest’ultima? Il post intitolato “Amore, protezione e prevenzione” ha fatto scatenare i fan.

C’è chi ipotizza si tratti della mano di Santiago, visto che, quella sembra essere la mano di un bambino o di una persona giovane. Ma, in molti, fanno notare che, dalle foto, Belen è seduta al posto del passeggero e dunque, non può essere il piccolo Santiago alla guida. Vi terremo aggiornati su eventuali nuovi sviluppi sulla mano misteriosa stretta da Belen Rodriguez.