Belen Rodriguez, il look alle Maldive e il dettaglio che non è passato inosservato

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese più innamorati che mai. Da qualche giorno la coppia si trova alle Maldive dove ha deciso di trascorrere un periodo di totale relax. Negli scatti condivisi dalla showgirl sulla sua pagina Instagram, tra il look estivo e prémaman, si può notare un dettaglio che non è passato inosservato.

Sono la coppia più chiacchierata del momento. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese attendono con ansia la nascita della loro primogenita, Luna Marie. Nel frattempo i due si sono concessi una vacanza romantica alle Maldive. E, nonostante le polemiche in cui i due sono stati coinvolti, Belen e Antonino si godono il loro amore che sembra procedere a gonfie vele.

I giorni di relax che Belen e il compagno hair-stylist stanno trascorrendo alle Maldive sono tutti documentati dalle Instagram stories condivise sulle loro rispettive pagine. Quello che però non è passato inosservato agli occhi dei loro numerosi followers, è lo splendido anello di diamanti apparso al dito della showgirl argentina.

In alcuni scatti condivisi da Belen sulla sua pagina Instagram, la showgirl si mostra come sempre bellissima e con un look prémaman da togliere il fiato. Un abito verde estivo, firmato The Andamane con la gonna asimettrica con le ruches. L’abito in questione ha un prezzo di 275 euro e mette in mostra il pancione sempre più evidente.

In dettaglio, l’anello sfoggiato da Belen nei suoi scatti condivisi su Instagram è in oro bianco e presenta tre diamanti incastonati. Quello centrale è più piccolo rispetto ai diamanti laterali, più grandi. In molti si stanno chiedendo se l’anello di Belen Rodriguez in realtà sia un regalo da parte di Antonino Spinalbese.

Che sia il regalo per una proposta di matrimonio? Per il momento la showgirl non si è esposta riguardo la questione. Sicuramente le Maldive rappresentano una perfetta location per una proposta.