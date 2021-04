Belen Rodriguez fortemente criticata sui social: “Sono enormi, ti stai rovinando”

Belen Rodriguez si ritrova al centro di alcune polemiche dopo uno scatto pubblicato sulla sua pagina Instagram. Alcuni utenti, infatti, hanno fortemente criticato la showgirl argentina in dolce attesa per un dettaglio che nella foto in questione non è passato inosservato. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Il popolo del web ha criticato la showgirl argentina Belen Rodriguez per aver fatto qualche ritocchino alle labbra. Infatti, dopo la pubblicazione di uno scatto sulla sua pagina Instagram, una pioggia di critiche ha investito la modella e influencer. Tra le tante richieste dei suoi followers quella di non ricorrere più al filler per aumentare il volume delle sue labbra.

Belen Rodriguez è sempre molto attiva sui social dove condivide momenti non solo della sua vita lavorativa ma anche quotidiana, oltre che le sue grandi passioni. Proprio sul profilo della showgirl argentina i suoi numerosi followers hanno alzato un vero e proprio polverone . In particolar modo, Belen Rodriguez è stata criticata per sue labbra.

In molti hanno fatto richiesta di non ricorrere più al filler, in modo da non ritoccare più la sua bocca. Altri, invece, hanno visto una somiglianza con Nina Moric. L’ex moglie di Fabrizio Corona ha ammesso più volte il pentimento per essere ricorsa alla chirurgia, dal momento che il silicone è difficile da togliere.

Nel caso di Belen Rodriguez, invece, la modella e influencer non ha mai parlato di ritocchi, anche se sembra evidente che qualcosa sia stato fatta. Tra le tante critiche rivolte a Belen per aver ritoccato le sue labbra, possiamo leggere:

Belen ja stai esagerando con ste labbra e che cavolo!! Tra poco pigli il volo!! Ma poi perché?

E ancora:

Fra poco farà la fine di Nina Moric che era bellissime e si è rovinata con la chirurgia.

Accanto alle critiche, però, non sono mancati coloro che hanno preso le sue difese, sottolineando che il gonfiore delle labbra sia uno dei tanti effetti della gravidanza. A riguardo, possiamo leggere: