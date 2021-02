Napoli, va a fare la spesa ma perde 50 mila euro di diamanti. Si cerca ancora il proprietario

Uno strano fatto si è verificato sabato scorso a Napoli. Un uomo, infatti, recandosi al supermercato a fare la spesa, ha perso 50 mila euro di diamanti. Sono stati gli addetti alle pulizie a trovare il tesoro. Ed ora è caccia all’uomo che ha subìto questa importante perdita.

Un fatto che non si racconta tutti i giorni quello di un uomo che ha perso il suo tesoro, ovvero 50 mila euro di diamanti. Succede a Napoli dove sabato scorso l’uomo, mentre stava facendo la spesa, ha subìto l’ingente perdita.

Sono stati gli addetti alle pulizie a trovare il tesoro correlato anche dal certificato di purezza. Successivamente i gestori del supermercato si sono rivolti all’ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Napoli che però non ha una cassaforte per custodire il prezioso tesoro. Ed ora, è caccia all’uomo che ha perso i suoi diamanti.

L’episodio è accaduto sabato scorso all’interno di Grangusto. Ed oggi a parlare è l’avvocato Antonio Gioia, dopo che Rosa Orlando lo ha interpellato per chiedere una consulenza sul da farsi. Queste sono state le sue parole:

Mi hanno detto di non avere a disposizione una cassaforte per custodire un bene così prezioso Inizialmente hanno respinto la richiesta, poi si sono fatti vivi sostenendo di aver trovato un ufficio dotato di cassaforte che avrebbe potuto accoglierci fra due settimane.

C’è stato poi il coinvolgimento de ‘Il Mattino’ per lanciare l’appello e dare la caccia all’uomo che ha perso il suo tesoro. Sono state anche emanate le immagini di sorveglianza del supermercato.

Stando alle immagini, l’uomo in questione ha i capelli bianchi. Si nota che è ben vestito e che indossa sul viso una mascherina nera. Il momento in cui l’uomo è rimasto nel supermercato è breve. Il tempo di prendere due o tre cose e poi va via in fretta. Proprio nel momento in cui si avvicina ad un banco frigo perde il suo tesoro. Dopo pochi minuti le telecamere lo riprendono che sta pagando in cassa.