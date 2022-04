Belen Rodriguez, il look mozzafiato a Le Iene Show: quanto costa l’aderentissimo vestito viola indossato in puntata

Belen Rodriguz stupisce tutti a Le iene Show con il suo look mozzafiato, ecco tutti i dettagli

Senza alcuna ombra di dubbio, Belen Rodriguez è una delle conduttrici più amate all’interno del mondo della televisione. Quest’anno, la modella argentina è al timone della conduzione de Le Iene Show. In occasione della puntata andata in onda il giorno 13 aprile 2022 ha sfoggiato un look mozzafiato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Belen Rodriguez non smette mai di stupire tutti i suoi fan. A seguito dei numerosi rumors sul ritorno di fiamma con Stefano De Martino, di recente la modella argentina è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip è stato il look sfoggiato a Le Iene Show.

Mentre nella puntata precedente aveva sfoggiato un abito lilla, questa volta la Rodriguez ha optato per un colore viola acceso. Infatti, al programma in onda su Italia Uno, nella puntata del 13 aprile 2022, la showgirl ha indossato un vestito viola aderentissimo. Quest’ultimo appartiene alla casa di moda di David Koma. Si tratta di un modello molto corto caratterizzato da un ampio taglio laterale e stringato.

Siete curiosi di sapere quanto costa l’abito? Sui punti vendita online il vestito in questione ha un prezzo pari a 1330 euro. Inoltre, la modella argentina ha deciso di abbinare il tutto ad un paio di sandali con tacco a spillo da 10 centimetri i quali sono in vendita sul sito del brand a 728 euro.

D’altronde, David Koma è uno dei designer più amati dai personaggi famosi. Tra questi ultimi, troviamo anche Dua Lipa e Beyoncé le quali in più occasioni sono ricorse al talento del celebre stilista.

Per quanto riguarda l’acconciatura ed il make-up, Belen Rodriguez ha optato per qualcosa di molto semplice. Infatti, la modella ha sfoggiato i capelli sciolti e un trucco molto delicato il quale risaltava i bellissimi lineamenti del suo viso.