Belen Rodriguez, il look premaman abbinato ai tacchi a spillo piace ma sapete quanto costa la borsa? Il prezzo è da capogiro

Dopo le moltissime voci riguardo la gravidanza di Belen Rodriguez, la showgirl argentina ha confermato finalmente la dolce attesa al settimanale ‘Chi’. Belen e il compagno Antonino Spinalbese saranno presto genitori. Un periodo molto fortunato per Belen che non rinuncia ad essere elegante e sensuale durante questo dolce periodo.

La showgirl e influencer argentina è ormai al quinto mese di gravidanza e si gode la dolce attesa insieme al compagno Antonino Spinalbese e il piccolo Santiago, avuto con l’ex marito Stefano De Martino. Nonostante il pancino che cresce, Belen non rinuncia ad essere elegante e sensuale neanche in gravidanza. Arrivano le foto pubblicate dalla modella sui social.

Dopo aver sfoggiato i look comodi prémaman, come camicioni e cappotti oversize, Belen Rodriguez torna ad essere sensuale ed elegante. Sui social, infatti, si è mostrata con un mini dress in stile giapponese che le evidenzia il pancino che sta crescendo e mette in mostra le sue gambe perfette.

Per completare questo elegante look, la showgirl argentina ha optato per dei collant neri velati a pois e ai tacchi a spillo, ai quali pare non rinunciare neanche in gravidanza. Ma avete notato il dettaglio dell’outfit sfoggiato da Belen sui social?

Il dettaglio che non è passato inosservato in questo elegante e sensuale look di Belen Rodriguez è la borsa. L’oggetto in questione è firmato Saint Laurent ed è in pelle verniciata. Volete scoprire il prezzo della borsa? La risposta vi stupirà.

La borsa mostrata da Belen Rodriguez ha un prezzo davvero da capogiro. Infatti, questo modello nel sito della casa di moda ha un prezzo di ben 1690 euro. Sicuramente un prezzo più accessibile rispetto a quello delle altre borse possedute dalla showgirl. Il look sfoggiato elegante mostrato da Belen Rodriguez sui social riguarda una serata romantica trascorsa insieme al suo compagno e futuro papà Antonino Spinalbese.