Belen incinta, cosa mangia a colazione per rimanere in forma e combattere le nausee?

Dopo la conferma della notizia che tutti aspettavamo, Belen Rodriguez si gode la sua seconda gravidanza insieme al compagno Antonino Spinalbese e al piccolo Santiago. Nel frattempo, la showgirl argentina ringrazia per gli auguri i suoi fan che vogliono sapere tutto del periodo che sta passando. E la modella non perde occasione di mostrare sui social momenti della sua vita quotidiana.

Tutti pazzi per la notizia della seconda gravidanza di Belen Rodriguez. I fan della showgirl argentina vogliono conoscere ogni momento della sua vita e lei mostra spesso un po’ del suo quotidiano. In questo periodo, la showgirl è molto attenta all’alimentazione? Sapete cosa magia Belen a colazione?

Tra le tante foto pubblicate dalla donna e dal settimanale ‘Chi’, sul quale è stata confermata la dolce attesa della showgirl, non sono potute mancare le foto della colazione. C’è da dire che Belen Rodriguez è da sempre molto attenta al regime alimentare ma in questo periodo ancora di più.

E da quello che possiamo vedere, la colazione della showgirl argentina è fatta di latte d’avena, fiocchi d’avena, cereali integrali e dolcificante. Tuttavia, anche se la showgirl è molto attenta al regime alimentare, in gravidanza si concede di certo un po’ di coccole.

La seconda gravidanza di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez si prepara ad affrontare la sua seconda gravidanza. Come lei stessa dice, cerca di accontentare tutte le sue voglie e, anche se il fisico inevitabilmente cambierà, lei rimane sempre bellissima.

Le nausee di certo non mancano e anche per Belen portare avanti una gravidanza è sicuramente faticoso. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio.

Dunque portare avanti una gravidanza non è semplice per tutte le future mamme ma Belen è pronta a rassicurare tutte dicendo che ci sarà sicuramente tempo per tornare in forma.