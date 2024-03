Belen Rodriguez, il misterioso messaggio sui social preoccupa i fan: cosa succede alla showgirl

Belen Rodriguez, tra alti e bassi, continua ad essere al centro dell'attenzione. E cosa riserverà il futuro per la sua vita sentimentale lo dirà solo il tempo.

Belen Rodriguez ha pubblicato un messaggio piuttosto enigmatico sui social, alimentando i dubbi sulla sua situazione sentimentale. La showgirl argentina, dopo la fine della relazione con Elio Lorenzoni, non ha ancora trovato la pace in amore. Sono stati tanti i pettegolezzi nelle ultime settimane, soprattutto grazie alle foto pubblicate dalla stessa Belen sui social, poi regolarmente “spiegate” o rivelatesi come dei fuochi di paglia. Le ultime pubblicazioni, ancora una volta, danno qualche altra indicazione sulla sua attuale situazione, ma dicono anche qualcosa di più.

Il messaggio di Belen Rodriguez lascia spazio a diverse interpretazioni. Nelle sue storie di Instagram, Belen ha ripostato una frase che recita: “Perdonati. Perdonati per tutte quelle volte in cui la colpa era degli altri, ma per amore l’hai data a te stessa”. Si tratta di un post di una pagina che contiene molte di queste citazioni e la showgirl ha scelto proprio questa. Il perché?

Il messaggio potrebbe rappresentare proprio una frecciatina ai suoi ex partner, in particolare all’ultimo, Elio Lorenzoni, oppure un’ammissione di un momento di sofferenza generale nelle sue relazioni sentimentali.

Intanto, Belen Rodriguez si sta godendo alcuni momenti di spensieratezza con i figli. Al di là delle sue vicende sentimentali, infatti, la showgirl ha condiviso con i suoi follower anche alcuni scatti di serenità con i figli Santiago e Luna Marì. Tra buon cibo e giochi divertenti, la showgirl si è ricaricata in compagnia dei suoi bambini, loro che la amano senza misteri e senza pettegolezzi di mezzo.

Tra le foto sui social c’è spazio anche per alcuni dettagli “nascosti” che i fan non hanno evitato di segnalare. Si tratta di un tatuaggio misterioso. Nelle storie Instagram, quelle in cui Belen scherza con la figlia Luna Marì, i fan hanno notato una pellicola trasparente che copriva un tatuaggio sulla sua caviglia. La natura di questo tatuaggio rimane ancora senza una risposta, alimentando la curiosità dei follower della modella argentina.

Belen Rodriguez, tra alti e bassi, continua ad essere al centro dell’attenzione. E cosa riserverà il futuro per la sua vita sentimentale lo dirà solo il tempo, chissà, forse con altre scoperte nascoste tra i dettagli delle foto che condividerà sui social.