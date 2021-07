Siamo ormai agli sgoccioli per una delle gravidanze più chiacchierate del bel paese. Dopo la fine del rapporto con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha ritrovato l’amore e il sorriso grazie ad Antonino Spinalbese. I due, tra pochissimi giorni, diventeranno genitori per la prima volta insieme. Inizialmente avevano deciso di chiamare la bimba in arrivo Luna Marie, ma quasi giunti al traguardo, un indizio svela che hanno cambiato idea.

Credit: belenrodriguezreal – Instagram

Da quando ha incontrato Antonino Spinalbese, Belen ha indubbiamente riacceso un sorriso sul suo volto che mancava da molto tempo. Il loro sembra proprio un amore vero e puro, che tra pochissimi giorni sarà coronato con l’arrivo di una bella bambina.

Come accade spesso per i volti noti dello spettacolo, i profili Instagram diventano dei veri e propri diari di viaggio, dove quotidianamente vengono pubblicati degli aggiornamenti riguardo alla gravidanza stessa.

È proprio sui social che la Rodriguez aveva raccontato ai follower di aver scoperto essere in dolce attesa. Sempre su Instagram aveva svelato il sesso e il primo nome scelto per la prossima nascitura.

Luna Marie. Era questo il nome che avrebbe dovuto portare la piccola in arrivo. Belen aveva spiegato che a dare una mano nella scelta ci aveva pensato il piccolo Santiago. Il primo figlio della modella e presentatrice, avuto dal matrimonio con Stefano De Martino, aveva pensato proprio al nome Luna. Al quale poi Belen e Antonino aveva deciso di aggiungere Marie, per un tocco poetico e per richiamare il primo nome di Belen, che all’anagrafe si chiama appunto Maria Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez modifica il nome della bimba

Credit: belenrodriguezreal – Instagram

Proprio mentre si sta pensando agli ultimi preparativi in casa Rodriguez Spinalbese, sui loro account social è spuntato un indizio che in molti non sui sono lasciati sfuggire.

Credit: antonspin_ – Instagram

Antonino ha fatto stampare una targa per la culla e ha scattato una foto per poi pubblicarla nella sezione storie del suo profilo Instagram.

Nel nome scritto sulla targa, però, non c’è scritto il nome di cui si era parlato nelle settimane passate. Invece che Luna Marie, c’è scritto Luna Mari. Senza la “e” finale, dunque.