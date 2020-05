Belen Rodriguez in compagnia di un amico intimo Belen Rodriguez è stata ripresa mentre prendeva parte ad un party, in compagnia di un suo amico

Ultimamente Belen Rodriguez è rimasta da sola nella città di Milano insieme a Santiago il figlio. La modella ha preso parte a una festa ed è stata sorpresa in atteggiamenti molto confidenziali con un suo amico, Mattia Ferrari.

Stefano De Martino, suo marito, è dovuto partire urgentemente per Napoli. Infatti il ballerino è dovuto scendere nella metropoli meridionale per girare la nuova stagione di ‘Made in Sud’. Nel frattempo, ovviamente, la bella argentina non è rimasta in casa a lamentare la mancanza del marito.

Infatti, durante l’assenza di Stefano De Martino, Belen Rodriguez è stata ripresa mentre prendeva parte ad un party, in compagnia di un suo amico. Il video è stato caricata nella Instagram stories della modella, facendo alzare un vespaio non da poco.

Nella foto, infatti, Belen Rodriguez era decisamente molto in confidenza con questo amico, forse anche troppo. Nel video, si vede chiaramente l’argentina che con grandi manifestazioni d’affetto ricopre questo amico di baci e abbracci.

Di certo non è un comportamento consono, soprattutto in questo momento, considerate le norme che impongono la precauzione e il distanziamento sociale. Suo marito non deve averla presa bene la notizia. Ma questo non è tutto.

Infatti Belen Rodriguez è andata molto oltre questo, decidendo di sfilare gli occhiali al ragazzo usando come mezzo solo la bocca. Il tutto è stato riportato, ancora una volta, nelle sue storie di Instagram. La domanda che tutti ci stiamo facendo è: chi è questo ragazzo, con cui Belen Rodriguez sembra avere un rapporto così affiatato?

Parliamo di Mattia Ferrari, che dopo queste attenzioni particolari, ricevute dalla modella argentina è, subito finito sotto i riflettori (e al centro delle critiche). Dopo questi eventi viene spontaneo sospettare che il motivo della crisi tra Belen e Stefano De Martino sia dovuto a questo.

I due sposini sembrano essere davvero lontani, non solo in senso letterale. Sarà davvero una crisi di coppia ad aver spinto Belen a questi gesti o sono stati questi gesti a procurare la loro crisi?