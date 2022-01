In occasione delle feste natalizie Belen Rodriguez ha deciso di trascorrere qualche giorno in montagna. Mentre Santiago è con Stefano De Martino, la celebre modella argentina si sta godendo gli ultimi giorni di vacanze insieme alla sua Luna Marì. Tuttavia, un dettaglio non è passato in osservato agli occhi di tutti i fan. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Belen Rodriguez non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la celebre modella argentina è sempre al centro della cronaca rosa a causa della presunta rottura con Antonino Spinalbese. Infatti, ormai da settimane i due non si mostrano più insieme sui social. Nel frattempo la showgirl sta passando le prime feste natalizie da mamma bis in montagna con sua sorella, alcuni amici e la sua secondogenita.

Dopo le numerose indiscrezioni che sul web diventano sempre più insistenti, sembra che la relazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sia giunta a capolinea. La nota modella non ha voluto l’hairstylist neanche durante le vacanze natalizie.

Infatti, nel corso degli ultimi giorni Belen è volata in montagna insieme alla sorella Cecilia Rodriguez, alcuni cari amici e la piccola Luna Marì. In occasione del soggiorno, la modella argentina ha deciso di sfoggiare un adorabile accessorio coordinato madre-figlia.

In montagna la showgirl ha indossato un paio di pantofole in pelliccia bianca, un modello raso terra, spuntato e con due fasce sul collo. La cosa particolare è che ne ha comprato un paio uguale anche per sua figlia. Si tratta di un modello in versione baby caratterizzato da due fasce incrociate ed un elastico per non far scivolare i piedi della bimba.

La dedica di Belen Rodriguez a Luna Marì

Lei stessa ha documentato il tutto sui social pubblicando alcune foto attraverso il suo profilo Instagram. Belen Rodriguez trascorre molto tempo insieme alla piccola Luna Marì, così come fa anche sua sorella minore Cecilia. Di recente, la modella ha deciso di farle una dedica speciale. Nella didascalia dell’album natalizio condiviso sui social ha scritto: