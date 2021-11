Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia da parte di Cecilia Rodriguez che ha lasciato il mondo del web senza parole. Di recente la celebre showgirl ha commentato una foto di Antonino Spinalbese, il compagno di sua sorella Belen Rodriguez. Siete curiosi di sapere che cosa ha scritto sotto la sua foto? Scopriamolo insieme!

La presunta crisi tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez finisce di nuovo al centro della cronaca rosa. Sebbene, la showgirl e il noto hairstylist di Milano non si mostrano più insieme sui social, il recente gesto di Cecilia Rodriguez ha sollevato numerosi dubbi tra i fan. Si tratta di un commento che la sorella della modella argentina ha lasciato sotto una foto del parrucchiere.

Ormai da settimane sul web non si fa altro che parlare della presunta rottura tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Attualmente la coppia ancora non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla questione ma un indizio spuntato sui social fa emergere molte ipotesi.

Cecilia Rodriguez, la sorella minore di Belen, ha commentato una foto di Antonino Spinalbese sul suo profilo Instagram. Queste sono le parole lasciate nel messaggio:

Ma quella camicia la conosco.



Non è tuto. Il noto parrucchiere di Milano ha risposto a sua volta al commento della fidanzata di Ignazio Moser con un’emoticon. Dunque, il gesto di Cecilia Rodriguez lascia pensare che Antonino Spinalbese sia rimasto in rapporti pacifici con la famiglia della showgirl.

La crisi tra la sorella di Cecilia Rodriguez e Antonino Spinalbese

Per quanto riguarda la crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, sui social sono emersi numerosi dubbi circa la loro presunta separazione. Tuttavia, due non si sono ancora espressi in merito alla vicenda quindi non siamo a conoscenza se la storia d’amore tra i due sia naufragata a tutti gli effetti. Nel frattempo la modella argentina si gode i suoi momenti con Luna Marì, l’ultima arrivata in casa e frutto dell’amore con il noto hairstylist.