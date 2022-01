Nel corso delle ultime settimane sul web non si fa altro che parlare del gossip che coinvolge Belen Rodrigruez e Antonino Spinalbese. Di recente, la celebre modella argentina è volata in montagna per trascorrere gli ultimi giorni delle feste natalizie ma del parrucchiere milanese non si è vista neanche l’ombra.

Che cosa sta succedendo tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? Questa è una delle domande che nel corso dell’ultimo periodo sta facendo impazzire il web. Ormai da settimane i due non si mostrano più insieme sui social e le indiscrezioni su una loro presunta separazione si fanno sempre più insistenti.

In occasione delle feste natalizie, Belen Rodriguez ha deciso di trascorrere qualche giorno in montagna insieme a sua sorella Cecilia Rodriguez, i suoi amici più cari e alla sua piccola Luna Marì. Dunque, l’assenza di Antonino Spinalbese in vacanza rende sempre più chiara la presunta rottura tra i due.

Tuttavia, a far emergere ulteriori dubbi in merito alla fine della loro storia d’amore c’è un dettaglio che di certo non è passato in osservato a tutti i fan. Si tratta della della foto pubblicata dalla modella argentina sui social la quale ritraeva lei stessa con sua figlia in braccio e poi subito dopo cancellata. Per quale motivo Belen Rodriguez avrebbe rimosso il post da suo profilo Instagram?

Sotto la scatto in questione ha attirato l’attenzione degli utenti del web un commento di Antonino Spinalbese il quale ha ironizzato sulla differenza di carnagione tra madre e figlia. Pochi istanti dopo la showgirl ha rimosso l’immagine.

Considerando che il post in questione non fosse polemico e non contenesse alcuna informazione delicata, il motivo per cui è stato rimosso sarebbe collegato al commento dell’hairstylist di Milano. Come si evolverà la questione tra i due? Non ci resta che scoprirlo!