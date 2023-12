Belen Rodriguez: la profezia di Fabrizio Corona sul ritorno con De Martino

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Belen Rodriguez a Domenica In, Fabrizio Corona è intervenuto sulla vicenda per esprimere la propria opinione. In primo luogo, l’ex re dei paparazzi ha difeso la modella argentina, successivamente ha attaccato Stefano De Martino e infine ha fatto una profezia.

Attraverso l’intervista rilasciata a Domenica In, Belen Rodriguez ha chiarito le cause della fine del matrimonio con Stefano De Martino. Lo stesso giorno, il celebre ballerino è stato ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa? dove ha parlato della sua separazione ma senza entrare nei dettagli. Inutile dire che si è scatenato clamore mediatico il quale ha suscitato persino l’intervento di Fabrizio Corona.

L’ex re dei paparazzi ha voluto esporre la propria opinione in merito alla fine definitiva del matrimonio tra i due ex coniugi. Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram e sul sito “Dillinger News”, Corona ha preso le difese della modella argentina:

Intervista di Belen dopo tantissimo tempo a Domenica in e la risposta di Stefano a Che Tempo Che Fa da Fazio. Sulle storie Dillinger avevamo annunciato una guerra social ai 2 ex coniugi, e perché Fazio che ormai è istituzionale e ha ospiti incredibili, chiama proprio De Martino il giorno che c’è Belén a Domenica in? Secondo: ha fatto bene Belén ad andare a Domenica in? Assolutamente sì, deve dare delle spiegazioni, perché è un personaggio pubblico, sulla fine e il perché della loro storia.

Successivamente, ha scagliato varie accuse nei confronti di Stefano De Martino affermando che il ballerino deve il suo successo in tv grazie alla sua ex moglie:

Ha fatto bene a farlo mediaticamente e a raccontare cosa ha fatto De Martino? Certo, perché non dimenticatevi che se De Martino oggi esiste e fa quello che fa e grazie a Belen. Se tu hai fatto un percorso di maturità, sei passato da fare il ballerino quando sei ragazzino a diventare un conduttore di prima serata, hai bisogno di avere credibilità a 360 gradi. Se hai commesso uno sbaglio, un’ammissione non solo ti pulisce la coscienza, pulisce l’anima e forse ti alza per la prima volta veramente l’immagine.

Infine è giunta la profezia. Fabrizio Corona ha concluso il suo discorso asserendo che, molto probabilmente, ci sarà un ritorno di fiamma tra Belen e Stefano. Queste sono state le sue parole: