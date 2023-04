Belen Rodriguez, la richiesta di un fan spiazza, mamma Veronica va su tutte le furie: cosa è successo

Belen Rodriguez non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della showgirl argentina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip in seguito alla richiesta di un fan che non è di certo passata inosservata e che ha scatenato la furia di sua mamma Veronica Cozzani. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa è successo.

Belen Rodriguez è molto attiva sui social dove è seguita da moltissime persone. Qui la conduttrice de Le Iene condivide spesso momenti non solo legati alla sua vita lavorati ma anche quelli legati alla vita privata. In questi giorni, proprio sulla pagina Instagram della showgirl argentina, Veronica Cozzani si è mostrata una vera e propria furia in seguito alla particolare richiesta di un fan che ha scatenato non poche polemiche.

Un follower di Belen Rodriguez ha commentato uno scatto condiviso dalla conduttrice con queste parole:

Scusa Belen, sei bellissima. Ho un mio cugino in Argentina, non ha lavoro. Se dice che è tuo cugino o zio o nonno lo mettono a lavorare in tv come i tuoi parenti. Fammi questa cortesia, grazie.

Inutile dire che le parole dell’utente in questione hanno scatenato la rabbia della mamma della showgirl argentina, Veronica Cozzani. La donna non ha infatti esitato neanche un secondo a risponde alla richiesta dell’utente Instagram al quale ha deciso di rispondere in questo modo:

Sarebbe meglio che tu diventassi famoso, così non devi chiedere la cortesia a nessuno. Vediamo se ce la fai.

Al contrario di sua mamma Belen Rodriguez sembra aver ignorato il commento in questione ed è rimasta in silenzio, non dando dunque troppa importanza a tutti coloro che la criticano sui social.