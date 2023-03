Belen Rodriguez: le dichiarazioni choc su Stefano De Martino a Le Iene

Oltre a condurre Le Iene, Belen Rodriguez è apparsa anche nella puntata più recente de Le Iene Inside. In occasione dell’ospitata al programma condotto da Nina Palmieri, la modella argentina si è lasciata andare a confessioni bollenti in merito alla sua vita sentimentale con Stefano De Martino. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie più amate e chiacchierate nel mondo della televisione italiana. La conduttrice argentina è stata ospite nella puntata più recente de Le Iene Inside.

Nel corso della diretta, la showgirl parlato in generale delle sue relazioni sottolineando che i suoi due grandi amori sono stati quelli con Marco Borriello e Stefano De Martino. Successivamente, la conduttrice ha svelato qualche dettaglio in più sulla sfera intima con il suo attuale compagno. Lei stessa ha affermato che il ballerino ha una qualità in più rispetto ai suoi ex fidanzati:

Con Borriello certo che era vero amore. Con Fabrizio Corona? Oddio ma così non vale dai. Non è che non era amore, però se devo parlare proprio di amore con la A maiuscola, ti dico che sono stata davvero innamorata del mio primo ragazzo Marco e poi di Stefano. Se sono cotta di De Martino? Sì sono cotta. La cosa più brutta vissuta con lui? Direi il divorzio. Cos’ha lui che gli altri non hanno? [ride] Te lo dico dopo dai. Ok dai te lo dico, lui sa farlo molto bene… cosa? Dai hai capito, sa farlo veramente bene.

In un secondo momento, ha espresso la sua opinione anche su come vengono vissute le relazioni nell’epoca attuale:

Oggi c’è una libertà di espressione molto grande, io azzarderei anche eccessiva. Forse è tutto troppo in fretta, della serie ‘non mi piace una cosa, boom la cambio. Forse prima c’era più riservatezza e si rifletteva di più su cosa fare.

Infine, Belen ha spiegato quale significato ha l’amore per lei. Queste sono state le sue parole: