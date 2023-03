Belen Rodriguez, la showgirl sparita dai social: le parole della madre contro gli haters

Belen Rodriguez non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della showgirl sta continuando ad occupare il centro del gossip per alcune indiscrezioni che stanno circolando sul suo conto. L’assenza della conduttrice de Le Iene sui social sta facendo preoccupare tutti i suoi fan ed ha alimentato una serie di polemiche da parte di alcuni haters.

Durante l’ultima puntata de Le Iene andata in onda, i fedele telespettatori della trasmissione non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di Belen Rodriguez. La showgirl argentina è stata sostituita da Claudio Santamaria il quale ha svelato il motivo dell’assenza di Belen nel programma.

A riguardo, queste sono state le parole dell’attore:

I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!

In seguito alla notizia trapelata, la diretta interessata ha deciso di rimanere in silenzio e di non rivelare ulteriori dettagli in merito alle sue condizioni di salute. Inoltre in questi giorni la showgirl sta facendo preoccupare tutti i suoi fan anche per la sua assenza sui social.

Sono giorni ormai che Belen Rodriguez non condivide nulla con i suoi followers e molti si stanno chiedendo cosa sia successo alla modella e influencer. A mettere a tacere le voci su Belen ci ha pensato la madre della showgirl, Veronica Cozzani.

In seguito ai continui commenti degli haters riguardo sua figlia, la donna non ha potuto fare a meno di scrivere un messaggio per tutti coloro che inviano messaggi non poco carini a Belen, criticandola continuamente. Queste sono state le sue parole di risposta ad un utente che ha attaccato la showgirl accusandola di essere ricorsa ad un ritocchino al viso: