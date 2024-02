Belen Rodriguez, l’annuncio social dopo l’addio ad Elio Lorenzoni: “Vi presento il mio nuovo fidanzato”

Belen Rodriguez non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della showgirl argentina è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per via di un annuncio che non è passato inosservato. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Belen Rodriguez ancora nell’occhio del ciclone. La vita sentimentale della showgirl argentina continua ad essere uno degli argomenti preferiti dai giornali di gossip e l’annuncio di cui si è resa protagonista nelle ultime ore sta impazzando sul web. Dopo l’addio ad Elio Lorenzoni, Belen ha presentato a tutti il suo nuovo fidanzato.

Anche se la notizia della fine della storia d’amore tra Elio e Belen si fa sempre più insistente, i diretti interessati hanno deciso di rimanere in silenzio e di non commentare le voci in circolazione sul loro conto. Come già anticipato, pare che la showgirl argentina abbia detto definitivamente addio all’imprenditore presentando sui social il suo nuovo amore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Belen Rodriguez presenta il suo nuovo amore sui social: “Vi presento il mio nuovo fidanzato”

A tutti non è passato inosservato uno scatto che Belen Rodriguez ha condiviso nelle scorse nelle sue Instagram Stories. Ad accompagnare l’immagine in questione queste parole:

Vi presento il mio fidanzato, lui si chiama Granpa. E’ nato in Argentina e lui è il mio compagno di viaggio, viene sempre con me.

Si tratta di un pupazzo portafortuna che la showgirl ha voluto mostrare a tutti i suoi followers. Ovviamente i toni della storia Instagram sono del tutto ironici, a dimostrazione del fatto che Belen Rodriguez potrebbe essere in ripresa dal punto di vista emotivo. Al momento non si hanno dettagli in merito a quanto stia succedendo con Elio Lorenzoni e molti sostengono che la storia con tra la showgirl e l’imprenditore sia giunta al capolinea.