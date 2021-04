Belen Rodriguez, le parole sui social: “Fatemi mangiare e dormire”

Sono al settimo cielo Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I due, infatti, in estate diventeranno genitori della piccola Luna Marie. Per la showgirl argentina è la seconda gravidanza che, come lei stessa ha dichiarato, sta dimostrando di essere molto diversa dalla prima. Al momento due cose rendono più felice che mai la modella e influencer: mangiare e dormire.

Accanto al piccolo Santiago e al compagno hair-stylist Antonino Spinalbese Belen Rodriguez può toccare il cielo con un dito. Molto attiva sui social, la showgirl argentina non perde occasione per condividere con i suoi followers momenti della sua vita privata e lavorativa. Oltre a ciò, Belen è solita condividere anche consigli sulla gravidanza, interagendo anche con mamme che si trovano anche loro in dolce attesa.

Un effetto che non può mai mancare in una gravidanza è rappresentato senza dubbio dalle voglie. E Belen sembra averne molte. Come dimostrano le storie condivise sulla pagina Instagram in cui mostra come al momento sono i pomodori la sua voglia primaria. Oltre a ciò, si aggiungono anche altri piatti come il piatto di pasta di kamut con tonno e cetrioli.

Dunque la fame è un punto fisso che in questo periodo di dolce attesa predomina nella vita della showgirl. Tanto che la modella e influencer, durante delle Instagram stories, si lascia andare ad una dichiarazione:

Fatemi mangiare e dormire e io sono felice.

Questo è ciò che scrive Belen mostrando una faccia piuttosto buffa. Sembra proprio che stia affrontando questa seconda gravidanza nella più totale serenità. Belen Rodriguez è al settimo cielo ed è felice ogni giorno di più. L’attesa è tanta, dunque, in casa Rodriguez per la nascita della secondogenita della showgirl.

Cucina spesso Belen in questo periodo i piatti che preferisce di più e che reputa più salutari durante questo periodo di dolce attesa. Belen Rodriguez è più felice che mai e la sua serenità si riscontra si riscontra senza dubbio nella sua immensa bellezza.