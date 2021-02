Belen Rodriguez, le prime foto con il pancino: i follower si scatenano

Belen Rodriguez e il compagno Antonino Spinalbese diventeranno presto genitori. Dopo la conferma della notizia della gravidanza sul settimanale ‘Chi’, la showgirl argentina non si nasconde più. Nel frattempo, arrivano sui social i primi scatti in cui Belen mostra il pancino.

La seconda gravidanza di Belen Rodriguez è stato il gossip più chiacchierato delle ultime settimane. Dopo numerosi indizi che hanno fatto sospettare la dolce attesa della showgirl, finalmente qualche giorno fa è arrivata la conferma da parte dei diretti interessati. Dunque, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si preparano a diventare presto genitori.

Nel frattempo, arrivano sui social i primi scatti della showgirl argentina con il pancino. Ricordiamo che la conduttrice di Tu Si Que Vales si trova al quinto mese di gravidanza. Non sono potuti mancare gli auguri e i moltissimi complimenti dei followers alla showgirl per la sua seconda dolce attesa.

Tutti vorrebbero sapere se il bebè in arrivo sarà un maschietto o una femminuccia, ma per il momento non è stato ancora confermato nulla. Alcuni rumors, invece, hanno dichiarato che Belen Rodriguez aspetti una bimba.

Belen Rodriguez e il compagno Antonino Spinalbese sono più innamorati che mai e attendono con ansia la nascita del loro bebè. Ma come avrà preso la notizia il primogenito della showgirl, Santiago?

Belen Rodriguez rivela la reazione del figlio Santiago

Stando a quanto dichiarato nell’intervista al settimanale ‘Chi’, la showgirl e modella argentina ha descritto la felicità di Santiago riguardo la dolce attesa. Queste sono state le sue parole a riguardo: