Belen Rodriguez, lo scatto con la flebo preoccupa i fan: cosa è successo

Belen Rodriguez non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome della showgirl argentina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? La conduttrice ha condiviso uno scatto che ha fatto preoccupare non poco i fan. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

In queste ultime settimane Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono costantemente al centro del gossip per la fine della loro storia d’amore. Nonostante la showgirl argentina e il conduttore non abbiano ancora rotto il silenzio, la notizia della separazione tra i due sembra essere sempre più certa. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Come già anticipato, in queste ultime ore Belen ha condiviso sulla sua pagina Instagram uno scatto che non è di certo passato inosservato e che ha fatto preoccupare non poco i suoi fan. Nel dettaglio, la showgirl ha condiviso un’Instagram Story che mostra una flebo. Inutile dire che lo scatto in questione ha destato non poca preoccupazione in tutti i followers della showgirl.

Sotto l’immagine la conduttrice ha scritto una sola parola:

Ricarichiamo.

Dunque pare che Belen Rodriguez si sia sottoposta a qualche trattamento per combattere lo stress in seguito agli eventi che sono comparsi di recente nella sua vita. Nonostante la notizia della separazione tra la showgirl argentina e Stefano De Martino si fa sempre più certa, i diretti interessati non si sono ancora espressi in merito ai rumors che in queste ultime settimane stanno circolando sul loro conto.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Belen Rodriguez e Stefano De Martino romperanno il silenzio e faranno chiarezza riguardo la fine della loro storia. Noi vi terremo sicuramente eaggiornati.