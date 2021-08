Dopo qualche giorno di assenza dai social, Belen Rodriguez è tornata. In questi giorni la showgirl argentina si è lasciata andare ad un lungo sfogo condiviso sulla sua pagina Instagram. Non è chiaro a chi sia riferito il post in questione, ma le parole della conduttrice di Tu Si Que Vales stanno facendo molto chiacchierare.

In queste ore Belen Rodriguez è tornata ad essere al centro del gossip. Stanno facendo molto chiacchierare le parole scritte dalla showgirl argentina sulla sua pagina Instagram. Sembra proprio che l’ex moglie di Stefano De Martino abbia deciso di lasciarsi andare ad uno sfogo, anche se non è chiaro a chi siano riferite le sue parole.

Questo è quello che ha scritto Belen durante il suo sfogo social:

Il problema é che viviamo in un mondo in cui più stronzo sei e più ottieni, più sei buono e più la gente se ne approfitta. Un mondo in cui la mala educazione é la normalità e la gentilezza una perdita di tempo.

Nonostante le sue parole abbiano suscitato moltissima curiosità, Belen Rodriguez non ha svelato il destinatario di tale sfogo. Sembra dunque che la showgirl argentina abbia voluto mantenere una certa riservatezza a riguardo.

Belen Rodriguez: l’estate magica della showgirl con la piccola Luna Marì

Nonostante i pensieri che hanno occupato la sua mente, Belen Rodriguez si gode la sua estate magica insieme ad Antonino Spinalbese, il piccolo Santiago e la sua secondogenita Luna Marì. La showgirl sta trascorrendo le vacanze sull’Isola di Albarella insieme alla sua famiglia.

Belen è diventata mamma di Luna Marì il 12 luglio scorso. La piccola è nata a Padova e, dopo la sua nascita, la famiglia si è trasferita in una villa sull’Isola di Albarella, lontano dalle troppe luci dei riflettori. In questo modo Belen sta godendo dei grandi momenti di gioia e di serenità tempo fa perduta e ora ritrovata.