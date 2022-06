Belen Rodriguez presenta la sua domestica Lulù: la foto sui social

Senza alcuna ombra di dubbio, Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate e chiacchierate all’interno del mondo del web. Di recente la modella argentina ha presentato per la prima volta la sua domestica a tutti i fan. La diretta interessata si chiama Lulù ed è al fianco della modella da ben 12 anni.

Non capita spesso che i personaggi famosi mostrano le persone che ogni giorni gli aiutano e sostengono nelle loro attività quotidiane oppure si prendono cura dei loro figli. Di recente a svelare l’identità della propria domestica è stata Belen Rodriguez. La persona che è al fianco della showgirl da ben 12 anni si chiama Lulù.

Dopo Chiara Ferragni, la quale di recente ha presentato sui social le sue assistenti personali Shaila Miani e Barbara Di Poggio, anche Belen Rodriguez fa un gesto di gratitudine nei confronti della sua domestica. La modella argentina ha mostrato la sua assistente attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia:

Lei, Lulù, che mi accompagna da 12 anni all’incirca nella vita. Continua a chiamarmi Miss Belen contro il mio volere, ma per lei è una forma di rispetto. Grazie per la cura che ti prendi di me e dei miei figli.