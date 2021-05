Belen Rodriguez mostra sui social il pancione di 8 mesi: le foto

Manca poco alla nascita di Luna Marie, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La coppia attende con ansia l’arrivo della piccola e Belen, ormai all’ottavo mese di gravidanza, ha deciso di mostrare sui social il suo pancione. Ecco qual è stata la reazione di papà Antonino allo scatto social della showgirl argentina.

Belen Rodriguez ha deciso di approfittare del sole primaverile e delle riaperture dei ristoranti dopo il lockdown, per concedersi un pranzo fuori casa in famiglia. La showgirl argentina si sta preparando alla nascita della piccola Luna Marie e, nel frattempo, ha mostrato sui social il suo pancione all’ottavo mese di gravidanza.

Belen, infatti, non perde occasione per immortalare i momenti della gravidanza e per chiacchierare, anche se virtualmente, con tutte le future mamme. Sono molte, infatti, coloro che chiedono consigli alla showgirl, domandandole anche dei chili presi durante la dolce attesa.

A tutte le domande con al centro la stessa tematica, ovvero i chili presi durante la gravidanza, Belen Rodriguez ha risposto con queste parole:

Questo è il mio inconscio che parla. Non perso, preso. Me lo chiedete tutto il tempo e io da ragazza sincera che sono vi rispondo, ho preso circa 8 chili in 7 mesi. Quindi vorrà dire che ne prenderò almeno altri 3… Poi vorrà dire che farò una bella dieta e tanta plin plin.

Belen Rodriguez, il fidanzato Antonino Spinalbese decide di imitarla

Durante il pranzo che Belen si è concessa in occasione della riapertura dei ristoranti, l’hair stylist Antonino Spinalbese ha deciso di prendere in giro la sua compagna.

Con l’intento di creare ilarità, Antonino Spinalbese ha deciso di imitare la sua compagna Belen facendo finta di avere anche lui il pancione. Il momento è stato molto divertente soprattutto per il fratello di Belen, Jeremias Rodriguez, che sembra essere stato molto intrattenuto dall’occasione.