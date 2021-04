Da quando ha scoperto di essere in dolce attesa di una bambina, Belén Rodríguez non ha mai smesso di tenere i suoi numerosi fan aggiornati. Recentemente, la showgirl ha condiviso il momento in cui lei e Antonino Spinalbese hanno scoperto il sesso del bebè.

Il gender-reveal è ormai una tradizione che si è diffusa in molte parti del mondo, compresa l’Italia. Le coppia di futuri genitori scopre durante un piccolo party, il colore del fiocco. C’è chi apre una scatola dalla quale escono tanti palloncini o rosa o azzurri, chi preferisce tagliare una torta e scoprire il colore del ripieno, chi sceglie i fumi colorati o altro ancora.

Belén Rodríguez ha scelto di farlo in modo semplice e simpatico. Il protagonista del gender-reveal, è stato il suo piccolo Santiago, il primogenito nato dalla relazione con Stefano De Martino.

Nel video pubblicato nelle storie Instagram della showgirl, si vedono i due futuri genitori con una benda sugli occhi e il bambino che tiene in mano una specie di bacchetta con un cuore. Dopo aver contato fino a tre, Belen e Antonino tolgono la benda e cominciano a volare in aria tanti coriandoli rosa. Immediata la gioia dell’intera famiglia nello scoprire che presto arriverà una bellissima femminuccia.

Belén Rodríguez e il nome scelto per la bambina

Belén Rodríguez, come già tutti sanno, ha scelto di chiamare la sua bambina Luna Marie. Durante la trasmissione Canzone Segreta, la bellissima showgirl argentina ha rivelato che a scegliere il nome è stato proprio Santiago. Al bimbo piaceva il nome Luna, poi lei ha deciso di aggiungere Marie per dare un tocco “poetico”!

Ha anche raccontato che proprio suo figlio l’ha spinta a vivere questo amore con Antonino Spinalbese. Dopo aver visto sua madre finalmente felice dopo tanto tempo, le ha detto: “Questa persona è giusta”.