Belen Rodriguez mostra sui social il suo nuovo anello: il prezzo è da capogiro

Nel corso delle ultime ore Belen Rodriguez è tornata ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? La showgirl si è infatti resa protagonista del gossip dopo aver condiviso uno scatto del suo ultimo acquisto. Si tratta di un nuovo anello il cui prezzo è da capogiro.

Senza ombra di dubbio Belen Rodriguez è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo italiano. Attualmente la showgirl è impegnata nella conduzione di Tu Si Quel Vales, il programma campione di ascolti del sabato sera. Qui Belen sfoggia sempre degli outfit che risaltano la sua bellezza che farebbe invidia a chiunque. Nella quotidianità, però, Belen abbandona abiti e tacchi a spillo e sceglie di sfoggiare look del tutto casual.

L’unica cosa a cui la modella e influencer non riesce a rinunciare sono i gioielli. Nel corso delle ultime ore Belen ne ha sfoggiato uno che ha attirato l’attenzione di tutti. Si tratta di un anello in oro giallo a forma di pantera che ruggisce.

Inutile dire che il gioiello mostrato da Belen sui social ha attirato l’attenzione dei suoi moltissimi followers i quali si sono interrogati soprattutto per quanto riguarda il prezzo. Bene, a riguardo c’è da dire che l’anello in oro giallo che la showgirl ha mostrato ha un prezzo che non è di certo alla portata di tutti.

Stando a quanto emerso, l’anello in oro giallo di Belen porta la firma di Cartier e fa parte della nuova collezione Panthère. Oltre ad essere in oro giallo, il gioiello presenta un dettaglio che lo contraddistingue: il viso della pantera completamente traforato.

Ma veniamo al dunque, quanto costa questa meraviglia di gioiello che Belen ha sfoggiato sui social? Come già anticipato, sappiamo che l’anello Cartier ha un prezzo che non è di certo alla portata di tutti, dal momento che viene venduto al prezzo di 24.100 euro.