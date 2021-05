Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Belen Rodriguez la quale ha lasciato tutti senza parole. Stando ad alcuni rumors, sembra che la modella argentina sia finita nei guai. Infatti, Veronica Vieri ha accusato la showgirl di plagio, in particolare di aver copiato la sua linea di tute sportive.

Belen Rodriguez è di nuovo al centro della cronaca rosa. Stando ad alcune indiscrezioni che si stanno facendo sempre più insistenti nel web, la bella modella argentina ha una disputa in corso con Veronica Vieri, la sorella di Bobo Vieri. A rivelare l’accusa di plagio da parte della designer contro la showgirl è stato Santo Pirrotta a Ogni Mattina.

Secondo quanti dice Santo Pirrotta, Veronica Vieri ha puntato il dito contro Belen Rodriguez sostenendo che quest’ultima abbia copiato il suo abbigliamento sportivo. Si tratta di tute sportive che la stessa modella argentina aveva sponsorizzato in passato sui suoi canali social insieme ai suoi fratelli Cecilia Rodriguez e Jeremias Rodriguez.

Non è tutto. La sorella di Bobo Vieri avrebbe addirittura ricorso per vie legali. Tuttavia, durante la trasmissione, il giornalista ha rivelato di essere dalla parte della showgirl. Queste sono le sue parole:

Io spezzo una lancia a favore di Belen. Per quale motivo avrebbe dovuto copiare la linea di Veronica, quando ha anche pubblicizzato la sua tuta?

Nonostante le indiscrezioni che si fanno sempre più insistente sul web, dalle dirette interessate non traspare ancora nessuna dichiarazione. Infatti, fino ad ora ne la Vieri ne la Rodriguez non si sono espresse in merito all’accaduto sui loro profili social.

Nel frattempo la Belen Rodriguez è in dolce attesa del suo secondo figlio, frutto dell’amore con Antonino Spinalbese con il quale ha una relazione dalla scorsa estate. I due si mostrano spesso su Instagram condividendo i loro teneri momenti. La modella terminerà la gravidanza tra qualche settimana e tutti i suoi fan non vedono l’ora di conoscere la secondogenita.