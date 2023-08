Belen Rodriguez pizzicata al pronto soccorso con il suo nuovo fidanzato: l’indiscrezione

Belen Rodriguez è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di questa estate 2023. La notizia della presunta separazione tra la showgirl e Stefano De Martino è uno degli argomenti più chiacchierati e nel corso delle ultime ore il nome della showgirl argentina è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Scopriamo insieme il motivo.

Nelle scorse ore Deianira Marzano ha condiviso, tramite la sua pagina Instagram, una clamorosa indiscrezione su Belen Rodriguez che sta facendo il giro del web. Stando a quanto reso pubblico dall’esperta di gossip, pare che la showgirl argentina si sia recata in pronto soccorso insieme al suo nuovo presunto fidanzato Elio Lorenzoni.

Una fonte anonima ha rivelato che l’imprenditore si sarebbe recato in Pronto Soccorso per via di una febbre alta da giorni e che Belen lo abbia raggiunto per stargli vicino. Queste sono state le parole della segnalazione a Deianira Marzano:

Lavoro al Pronto Soccorso a Porto Viro e oggi è venuta Belen perché Elio ha la febbre da giorni. Ecco la prova.

Al momento ci teniamo a precisare che si tratta solamente di un rumor non ancora confermato né smentito. Ricordiamo infatti che da quando è emersa la notizia sulla presunta separazione, né Belen Rodriguez né Stefano De Martino hanno rotto il silenzio per spiegare cosa sta succedendo tra di loro.

Ancora una volta, dunque, la showgirl argentina e il conduttore preferiscono non commentare i gossip che in queste settimane stanno circolando sul loro conto. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Belen Rodriguez romperà il silenzio per svelare la sua verità. Noi vi terremo senza ombra di dubbio aggiornati.