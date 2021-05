Belen Rodriguez presa in giro da Antonino Spinalbese reagisce: “La vendetta sarà terribile”

Antonino Spinalbese prende in giro Belen, ecco cosa ha risposto la showgirl

Questo è senza dubbio un periodo magico per Belen Rodriguez e il fidanzato, l’hair stylist Antonino Spinalbese. La coppia si sta preparando alla nascita della piccola Luna Marie. Nel frattempo, in occasione della Festa della Mamma, i due, insieme al piccolo Santiago e alla famiglia, si sono concessi un weekend di relax in Toscana.

Dopo il viaggio da sogno alle Maldive, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono concessi un weekend in famiglia in Toscana. Ormai all’ottavo mese di gravidanza, Belen non perde occasione per mostrare il suo pancione e condividere con altre future mamme consigli sulla dolce attesa.

Durante il rilassante weekend che la conduttrice di Tu Si Que Vales si è concessa insieme alla famiglia in Toscana, la showgirl ha immortalato un momento davvero divertente. Nello sketch in questione, protagonista è Antonino Spinalbese che ha ben pensato di prendere in giro la sua compagna.

Infatti, l’hair stylist durante il pranzo, ha deciso di imitare Belen con un finto pancione. Sbirciando tra i video condivisi dalla modella sui social, si può notare il finto pancione che Antonino ha fatto con un pallone posto sotto la maglietta e, mentre è seduto a tavola, imita Belen.

L’imitazione di Belen da parte di Antonino sembra divertire molto tutti. Belen non perde occasione per immortalare il momento e sui social scrive:

Comunque, non so voi donne se sarete d’accordo, ma secondo me loro devono sentire il brivido della gravidanza…

Il 26enne, però, non sembra voler sentire ragione e continua con la sua imitazione. Tutti si divertono. In sottofondo si sentono alcune voci:

Ti prendono pure in giro.

Questo è ciò che commenta qualcuno. Tuttavia, però, non è tardata ad arrivare la risposta di Belen all’imitazione del suo compagno a cui rivolge queste parole:

Sai che sei uno stron*o!

Dopo di che, Belen Rodriguez condivide tutto sui social e scrive: