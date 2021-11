In questi giorni sta facendo il giro del web la notizia della grande vittoria personale ottenuta da Belen Rodriguez. La showgirl argentina, infatti, ha chiesto al Presidente della regione Sicilia Musameci di salvaguardare Punta Bianca. Le parole dell’influencer non sono cadute nel vuoto e sono state ascoltate.

Belen Rodriguez ha scelto Punta Bianca come location per la prossima campagna del marchio di moda che ha realizzato insieme ai suoi fratelli. Ricordiamo che Punta Bianca si trova in Sicilia ed è uno splendido luogo situato tra Agrigento e Palmo di Montechiaro. La modella e showgirl, però, visitando la riserva ha notato un dettaglio che non è passato inosservato ai suoi occhi.

In particolar modo, Belen Rodriguez ha notato come tale luogo non sia valorizzato come dovrebbe. Per questo ha lanciato un appello al Presidente della Regione Sicilia Nello Musameci. Queste sono state le parole con cui la modella e influencer argentina si è rivolta al Presidente della Regione:

Abbiamo scelto come location della prossima campagna di Hinnominate, Punta Bianca. È un luogo meraviglioso ed unico, che meriterebbe una migliore valorizzazione, in senso turistico e ambientale.

E, continuando nel suo appello, Belen Rodriguez ha dichiarato:

In questa zona insiste da 63 anni un poligono militare, le cui esercitazioni stanno distruggendo i luoghi, distruggendo le strade di accesso e bloccando la fruizione turistica, mentre le associazioni ambientaliste locali aspettano da 25 anni che sia riconosciuta dalla regione sicilia quale riserva naturale. E quindi vorrei finire con un appello al Presidente Musumeci, affinchè istituisca la tanto agognata riserva naturale.

Come già anticipato, l’appello della showgirl argentina non è passato inosservato. Qualche giorno fa, infatti, il Presidente della Regione Sicilia ha comunicato che inizierà un’iter affinché Punta Bianca diventi un’area protetta. Queste sono state le sue parole: