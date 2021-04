Belen Rodriguez, quanto costa il suo nuovo look a pois?

Belen Rodriguez e il compagno Antonino Spinalbese attendono con ansia la nascita della loro bimba, la piccola Luna Marie. Nel frattempo, la showgirl argentina non perde occasione per mostrare il suo pancione sempre più evidente. Nonostante la gravidanza, Belen Rodriguez non rinuncia alla passione per la moda e allo stile. Eccola con il nuovo look premaman a pois con un prezzo da capogiro.

Questo è sicuramente un periodo magico per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, infatti, sta vivendo un momento d’oro grazie alla sua seconda gravidanza e alla storia d’amore con il compagno Antonino Spinalbese. I due attendono con ansia la nascita della piccola Luna Marie.

Nonostante i primi mesi la showgirl abbia voluto tenere nascosta la gravidanza, ora non può più farne a meno e non perde occasione per mostrare a tutti il suo pancione sempre più evidente. Molto attiva sui social, dove può contare quasi 10 milioni followers, Belen Rodriguez in questi giorni ha condiviso il suo look premaman.

Perfetto per la primavera, il look premaman di Belen Rodriguez è un abito nero decorato con dei pallini bianchi che mostrano il pancione in costante crescita. L’abito indossato dalla conduttrice di Tu Si Que Vales è firmato Reformation ed ha le maniche lunghe, la scollatura quadrata e una gonna con un drappeggio elastico in vita.

L’outfit della showgirl argentina sembra piacere ai suoi moltissimi followers che hanno riempito di complimenti e commenti positivi la modella e influencer. Tuttavia, però, molti si sono interrogati riguardo il prezzo del vestito.

Belen Rodriguez, gli accessori con un prezzo da capogiro

Sul sito ufficiale del brand, il prezzo dell’abito è di 265 euro. Inoltre, al look a pois Belen ha deciso di abbinare due accessori con un prezzo da capogiro. Partendo dalla giacca di camoscio con le frange , che ha un costo di 1100 euro agli stivali al ginocchio firmati Isabel Marant che sono prezzati 1180. Ancora una volta, Belen Rodriguez si presenta come una regina dello stile e, nonostante la gravidanza, non rinuncia alla sua passione per il lusso e la moda.