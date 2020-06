Belen Rodriguez riabbraccia la sorella Cecilia dopo mesi: “tu lo sai” Belen Rodriguez e l'amata sorellina Cecilia possono finalmente riabbracciarsi, le due sono rimaste separate per tutto il lockdown, ma ora sono di nuovo insieme

Non è un periodo semplice per la showgirl argentina Belen Rodriguez, la crisi con Stefano De Martino ormai non è più un segreto, ma ora a darle conforto è arrivata la sorella minore Cecilia Rodriguez: le due si sono finalmente riabbracciate a Milano, dopo 3 mesi senza vedersi.

Le sorelle Rodriguez hanno trascorso il periodo di emergenza sanitaria lontane: la più grande è rimasta a Milano, insieme al piccolo Santiago e fino a qualche tempo fa con Stefano De Martino, mentre Cecilia ha trascorso questi tre mesi in Trentino in compagnia del fidanzato Ignazio Moser.

Appena fatto ritorno nella città Lombarda le due si sono incontrate e Cecilia ha posato lo scatto di un grande abbraccio con una semplice didascalia che però sembra rivelare davvero molto: “Tu lo sai….❤️”

La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

La crisi tra i due va avanti ormai da qualche settimana, a rompere il silenzio per la prima volta è stata proprio l’ex moglie del ballerino napoletano spiegando a grandi linee cosa sta accadendo nella sua vita:

“Questo è un momento molto difficile per me, anche perché non me l’aspettavo, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto“.

Stefano De Martino invece non si è mai sbilanciato, durante un’intervista rilasciata per il ritorno in TV con Made in Sud il ballerino ha spiegato di voler tenere lontana dai riflettori la sua vita privata.

“Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”.

Al momento nessuno dei due ha spiegato chiaramente quali siano i motivi della crisi, c’è chi parla di tradimento da parte del ragazzo e chi invece sostiene che la causa sia la famiglia troppo invadente della showgirl argentina.