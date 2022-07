Belen Rodriguez rivela di aver preso il Covid: “Ho preso il Covid in modo pesante”

Senza alcuna ombra di dubbio Belen Rodriguez è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati all’interno del mondo dello spettacolo. Di recente la modella argentina ha rivelato ai suoi fan di aver preso in Covid in modo pesante. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

A seguito delle numerosi indiscrezioni su un presunto ritorno di fiamma con Stefano De Martino, Belen Rodriguez è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta e renderla protagonista di un gossip non è stata una questione sentimentale bensì una rivelazione che nessuno di aspettava.

La modella argentina è sempre molto attiva sui social tramite cui condivide i momenti che ritraggono la propria quotidianità. Tuttavia, per una serie di giorni Belen Rodriguez aveva smesso di apparire sul suo profilo Instagram sollevando numerosi dubbi da parte degli utenti del web. Infatti, alcuni di loro avevano ipotizzato una nuova crisi con Stefano De Martino.

Solo oggi la celebre showgirl ha rivelato il vero motivo della sua assenza. Una volta tornata a Milano per registrare la nuova edizione di Tu Si Que Vales, la bella argentina ha confessato di essere risultata positiva al Covid.

L’annuncio della sorella di Cecilia Rodriguez è giunto attraverso il suo profilo Instagram. Con queste parole la modella argentina ha dichiarato ai suoi fan che il suo silenzio è stato dovuto alle sue condizioni di salute e non ad altre situazioni. Tuttavia Belen è stata colpita da una forma aggressiva di Covid:

Sono sparita per questo motivo, ho preso il Covid. Ora sono sana e salva ma è stato pesante, l’ho preso in maniera brutta. Per quello sono sparita da Instagram per qualche giorno, non per le cavolate che hanno detto.