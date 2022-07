Stefano De Martino ufficializza il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono di nuovo una coppia, la foto sui social non lascia dubbi

Senza alcuna ombra di dubbio Stefano De Martino è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati all’interno del mondo dello spettacolo. Da tempo sul web si vocifera un ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Adesso è lui stesso ad ufficializzare il tutto. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Di recente Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderli protagonisti di un gossip è stata una foto pubblicata dal noto ballerino sul suo profilo Instagram. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, i due sarebbero tornati ad essere una coppia. Adesso la conferma è giunta dal diretto interessato.

Attualmente Stefano De Martino è impegnato a condurre il Tim Summer Hits insieme alla sua collega Andrea Delogu. Tuttavia, in quest’ultimo fine settimana l’ex concorrente di Amici ha deciso di raggiungere la modella argentina ad Alberella per trascorrere qualche giorno insieme a tutta la sua famiglia. Infatti, con loro c’era anche Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, Santiago e la piccola Luna Marì.

Ad attirare l’attenzione di tutti gli utenti del web è stato lo scatto pubblicato dal diretto interessato sul suo profilo Instagram. Infatti, il noto ballerino ha condiviso con tutti i suoi fan una foto che ritrae la showgirl argentina al tramonto. Insomma, adesso possiamo finalmente affermare che non ci sono più dubbi: Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono di nuovo una coppia.

In occasione di una recente intervista, Belen Rodriguez aveva espresso al pubblico il suo desiderio di avere un terzo figlio. Tuttavia, anche De Martino non ha mai negato di voler allargare la sua famiglia. La coppia nei prossimi mesi annuncerà una bella notizia? Non ci resta che scoprirlo! Nel frattempo, i fan sono impazienti di vedere la loro nuova foto di coppia.