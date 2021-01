Belén Rodriguez si fa un regalo, una nuova borsa di lusso. Il prezzo? Da capogiro

Nuovo acquisto per Belén Rodriguez che incanta tutti con la sua nuova Birkin bag da quasi 30 mila euro

Spese pazze per Belén Rodriguez. La nota showgirl anche stavolta non è passata inosservata per il suo ultimo acquisto che sembra avere un prezzo davvero altissimo. La bella argentina ha mostrato sui social la sua Birkin bag di Hermès il cui prezzo si aggira intorno ai 30 mila euro.

Chi la segue ormai da tanto tempo ha imparato a conoscere la sua passione per il lusso. E lei, Bélen Rodriguez non perde occasione di sfoggiare sui social i suoi acquisti più importanti. E, tra questi, l’ultimo arrivato in casa Rodriguez è una Birkin bag di Hèrmes con un prezzo da capogiro.

Ma quanto costa la nuova borsa di lusso della bella argentina? Si tratta in realtà di un oggetto da collezione prodotto in edizione limitata e su Collector Square, sito indiscusso per la vendita di oggetti vintage di lusso, un buon modello ha un prezzo che si aggira intorno ai 30 mila euro.

Tutte pazze per le Birkin bag

Sapevi che le Birkin bag sono le borse più amate dalle star? Ebbene sì, da Chiara Ferragni a J. Lo, a Georgina Rodriguez tutte le amano e tutte le indossano con orgoglio in quanto bellissime ed eleganti, si presentano quindi come uno degli accessori più desiderati dalle donne. E nessuna delle star riesce a resistere al loro fascino, neanche la bella Bélen.

Belén Rodriguez come icona di stile

Con la sua bellezza mozzafiato e un fisico che tutte le invidiano, Belén Rodriguez è diventata oggi una vera e propria icona di stile. Il suo fisico perfetto le permette di indossare davvero di tutto, dai pantaloni larghi anni ’90 ai mini abiti che risaltano le sue curve davvero eccezionali.

Dunque, sono molti i look sfoggiati dalla bella argentina sui social la quale non perde occasione di esibire la sua passione per il lusso.