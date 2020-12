Belen Rodriguez continua a vivere la sua storia d’amore alla luce del sole con Antonino Spinalbese. Dopo esser venuti finalmente allo scoperto, adesso per la coppia è arrivato il momento di incidere un tatuaggio in segno del loro amore. Questa volta proprio la showgirl si è cimentata nel ruolo di tatuatrice incidendo una frase sul braccio del suo fidanzato.

Tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese le cose si fanno sempre più serie. La showgirl ha dimenticato del tutto Stefano De Martino e adesso nella sua vita c’è un altro uomo con cui sembra aver ritrovato finalmente la serenità. Dopo aver fatto le presentazioni con i genitori di lei e dopo essere venuti allo scoperto sui social, adesso è arrivato il momento che forse tutti si aspettavano: quello del tatuaggio.

Belen Rodriguez si è improvvisata tatuatrice per un giorno per la sua nuova fiamma Antonino Spinalbese. La coppia ha deciso di recarsi dallo studio di tatuaggi di fiducia. Qui, la showgirl, guidata dal tatuatore Edoardo Tabacchi, ha inciso una frase sul braccio del suo nuovo compagno.

La scena è stata mostrata al pubblico dallo stesso hairstylist milanese il quale ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram. Nella clip appare la modella argentina che inizia l’operazione con l’ago ma prima da un bel bacio alla sua nuova fiamma.

Al termine dell’operazione, Belen Rodriguez sembra essere soddisfatta del suo lavoro e stampa un altro bacio davanti la telecamera. “The Best“, tradotto in italiano “il meglio” è quello che ha scritto Antonino Spinalbese nella didascalia sotto il suo post.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono conosciuti nel corso di quest’estate ad Ibiza. Tuttavia, sembra esser stato proprio un incontro casuale: il parrucchiere della showgirl era momentaneamente assente e così a sostituirlo è andato Antonino. Adesso quest’ultimo è diventato il suo nuovo compagno con cui sembra aver riscoperto di nuovo l‘amore.