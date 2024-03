Belen Rodriguez, un cambiamento importante nella sua vita: le foto sui social spiegano tutto

Dopo tredici anni, Belen Rodriguez annuncia un cambio importante nella sua vita. A notarlo tutti i suoi fan sui social, dove ha raccontato cosa sta succedendo a lei e alla sua famiglia in questo momento. La showgirl, ultimamente, è stata sempre al centro di pettegolezzi e della cronaca gossip che hanno a che fare con la sua vita sentimentale. Adesso quale novità la riguarda?

Ebbene, Belen Rodriguez ha deciso di cambiare casa. La showgirl argentina ha acquistato un nuovo appartamento a Milano, proprio di fronte al suo vecchio residence. Ad annunciarlo è stata proprio lei, rivelando che si trova a due passi dalla sua vecchia casa.

L’annuncio è arrivato su Instagram. Qui Belen ha dato la notizia ai suoi fan, pubblicando alcune foto del nuovo appartamento. Insieme a qualche scatto che la ritrae seduta per terra nella sua nuova dimora (in evidente stato di ristrutturazione e sistemazione), la showgirl afferma:

Ho comprato casa nuova! Dopo 13 anni mi trasferisco proprio di fronte. Sono molto felice, sì!

Un’abitazione all’insegna del design, non poteva essere altrimenti per Belen Rodriguez. Dalle immagini, si evince che l’appartamento è ancora un po’ “in divenire”, ma alcuni dettagli lasciano intravedere lo stile che la conduttrice ha scelto per la sua nuova casa. Colori chiari e caldi, con predominanza di bianco e beige, spicchi di colore come il verde per alcune rifiniture e un focus attento sul design.

Al momento, resta grande la curiosità per le camere dei bambini. Inoltre, non si sa se Belen si sia affidata a una qualche consulenza per l’adeguamento dell’appartamento, oltre all’allestimento degli interni. Intanto, non sono state svelate le camere dei figli di Belen, Santiago e Luna Marì, ma c’è da scommettere che saranno curate nei minimi dettagli e rispecchieranno la personalità dei piccoli.

Un nuovo capitolo per Belen si apre. Il trasloco in una nuova casa rappresenta un nuovo inizio per la showgirl, un importante cambiamento, indice di una rinnovata serenità. Non resta che attendere di vedere la casa completa per scoprire tutti i dettagli scelti da Belen Rodriguez per il suo nido d’amore.