Belve, Wanda Nara e il cachet da capogiro per partecipare alla trasmissione: ecco quanto ha preso

Belve è senza ombra di dubbio uno dei programmi più amati e seguiti del piccolo schermo italiano. Qui i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo rispondono alle domande poste dalla giornalista Francesca Fagnani. Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardo il cachet da capogiro che avrebbe percepito Wanda Nara per partecipare alla trasmissione. Scopriamo insieme cosa è emerso.

Nel corso delle ultime ore il nome di Wanda Nara è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Questa volte non c’entrano niente le vicissitudini sentimentali legato a Mauro Icardi, ma il motivo è ben diverso. Si tratta infatti del cachet da capogiro che avrebbe percepito in seguito alla sua partecipazione a Belve.

Stando a quanto rivelato dal conduttore del format Mitre Live, Juan Etchegoyen, la moglie di Mauro Icardi avrebbe incassato tantissimi soldi, una cifra che noi comuni mortali possiamo solo immaginare. Questo è quello che ha riferito l’uomo a riguardo:

Non l’ha fatto per niente, le hanno dato una montagna di soldi. Quello che interessava a loro era che lei rispondesse a domande profonde e giocose e ovviamente parlasse della questione Icardi, Wanda non ha posto molte condizioni quando ha visto quanto l’avrebbero pagata.