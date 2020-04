Benedetta Rossi mostra la ricrescita dei suoi capelli su Instagram Benedetta Rossi mostra su Instagram la ricrescita dei suoi capelli

Come sappiamo tutti, sono ormai molte settimane che non si può uscire di casa. Non si può fare shopping, dato che i negozi sono chiusi e anche i siti tardano nelle spedizioni. Non si può andare a correre. Ma soprattutto le signore non si possono recare nei centri estetisti e nei parrucchieri.

Tra unghie in rovina, gambe da orso e capelli scomposti, ci sono solo due scelte per noi donne: arrangiarci con il fai da te, col rischio di fare qualche disastro irrimediabile. Oppure possiamo semplicemente arrenderci alle cause di forza maggiore ed aspettare di poter tornare alla nostra forma migliore.

Questo dilemma non fa sconti a nessuno, nemmeno ai personaggi più in vista. Avevamo già parlato di Francesca Cipriani che si è improvvisata hairstylist cambiando totalmente look, sfoggiando con orgoglio la sua frangia. Stavolta vediamo l’altra faccia della medaglia.

Benedetta Rossi, la ormai famosa blogger culinaria, ha conquistato le donne con la sua proverbiale simpatia e semplicità. Ha postato, senza vergognarsi, una foto in cui mostra la ricrescita di capelli bianchi, con la descrizione emblematica “Si è fermata la crescita, ma non la ricrescita… comunque io sto così, come siete messe voi a capelli?!”.

L’autoironia di Benedetta Rossi ha travolto tutto il suo pubblico e l’ha avvicinata ancor di più alle donne che si trovano in questo stesso disagio. La blogger manda un messaggio chiave, le donne sono belle anche senza manicure o parrucchiere.

Ricordiamo che Benedetta Rossi ha conquistato tutti con la sua genuinità diventando una delle food-blogger più famose d’italia. È diventata nota con la serie di video youtube “Fatto in Casa da Benedetta”, le sue ricette sono incentrate sulla tradizione. Benedetta è anche proprietaria di un agriturismo nella provincia di Fermo, nelle Marche, e lo gestisce insieme a suo marito, con cui ha un rapporto di amore incondizionato. Forza benedetta torneremo tutte dal parrucchiere.