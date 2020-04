View this post on Instagram

Oggi vediamo insieme come fare la piadina fatta in casa, una ricetta tradizionale semplice e veloce da preparare, perfetta per una cena in famiglia, anche dell'ultimo minuto. Pochi e semplici ingredienti, che tutti abbiamo in dispensa, ci serviranno per realizzare la piadina fatta in casa. Poi potremo farcirla con quello che abbiamo nel frigorifero, ad esempio classica con rucola e squacquerone o con prosciutto e stracchino oppure con mozzarella e prosciutto cotto oppure con delle verdure fresche di stagione, insomma largo spazio alla fantasia per il ripieno delle nostre piadine, saranno sempre deliziose. Le piadine che prepariamo oggi sono all'olio di oliva e senza lievito, una versione leggera e deliziosa, che mette sempre tutti d'accordo a tavola e sono la soluzione perfetta se non abbiamo pane in casa e vogliamo preparare una merenda o una cena veloce. Vediamo adesso insieme come realizzare la piadina fatta in casa! . ▼ INGREDIENTI ▼ . 500 gr di farina 0 250 gr di acqua 80 gr di olio di oliva 1 cucchiaino di Bicarbonato 1 cucchiaio di sale