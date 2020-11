Benedetta Rossi, in data 19 novembre 2020, ha festeggiato i suoi 11 anni di matrimonio con suo marito Marco Gentili. La celebre food blogger, in occasione dell’evento, ha deciso di condividere un bellissimo ricordo con tutti i suoi fan. Infatti ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ritrae la coppia il giorno del rinnovo delle loro nozze alle Hawaii.

Benedetta Rossi non smette mai di sorprendere tutti i suoi followers. L’altro ieri ricorreva l’anniversario di matrimonio con il suo compagno Marco Gentili. Esattamente un anno fa la coppia si trovava nell’isola delle Hawaii per festeggiare i loro 10 anni di nozze. A distanza di un anno la cuoca ha deciso di condividere sui social un ricordo di quel bellissimo giorno.

Sono passati ormai 11 anni da quando Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno detto quel famoso “sì” davanti l’altare. Ad oggi i due sono più legati che mai, sia in ambito sentimentale, sia in quello professionale.

In occasione del loro anniversario di nozze, la stessa cuoca ha deciso di raccontare qualche particolare sulla loro love story durante il collegamento a Oggi è un altro giorno:

Ci siamo conosciuti perché nell’agriturismo della sua famiglia c’era un maneggio e io volevo andare a cavallo e lì ci siamo incontrati e dopo un po’ di mesi di passeggiate poi una sera in macchina c’è stato il bacio.

Non è tutto. Per celebrare l’evento, Benedetta Rossi ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in cui appare lei con Marco Gentili su una bellissima spiaggia alle Hawaii. Si tratta di un’immagine risalente a un anno fa, scattata durante il rinnovo della loro promessa.

Commovente è stata la dedica che la stessa food blogger ha scritto nella didascalia sotto al suo post. Tuttavia, nonostante la foto abbia ricevuto un boom di like e numerosi commenti positivi, ci sono state alcune polemiche infondate. Qualcuno ha detto che a causa della pandemia che stiamo vivendo nel nostro Paese bisognerebbe stare a casa. Peccato che la foto postata da Benedetta Rossi sia un ricordo del 2019: l’amata food blogger non deve giustificarsi con nessuno perché non ha fatto nulla di sbagliato.