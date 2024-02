“Bentornati…ah no”: Teresa Mannino e la sua gaffe durante la pubblicità fa impazzire i social

Si è conclusa la terza serata del Festival di Sanremo, e come un ogni puntata, tutti gli artisti si sono esibiti con i loro brani. Canzoni diverse tra loro, ma tutte stupende. Come ogni sera, non sono mancati ospiti e colpi di scena. Nella terza serata a calcare il palco dell’Ariston facendo innamorare gli italiani, è stata Teresa Mannino. Ma, ciò che ha fatto letteralmente impazzire gli appassionati del Festival e di Teresa Mannino, è stata la sua gaffe durante la pubblicità.

Teresa Mannino e la gaffe durante la pubblicità

Nella terza serata del Festival di Sanremo, Teresa Mannino, ha avuto l’arduo compito, di intrattenere migliaia di telespettatori insieme ad Amadeus. La comica, attrice e conduttrice italiana, nata a Palermo, ha fatto, come ogni volta, innamorare il suo pubblico. Durante la serata, si è cambiata di abito diverse volte, ha cantato insieme a Gianni Morandi, ha fatto ridere gli ospiti, insomma è stata perfetta.

Ma, tra tutte queste performance, una è diventata virale sui social, l’unica non programmata. Stiamo parlando della gaffe avvenuta durante la pubblicità. Infatti, durante uno degli sacchetti durante la trasmissione, Teresa sbaglia i tempi di ripresa.

Teresa Mannino e Amadeus

Inizia uno spot sulla Liguria, che mostra i luoghi della bella regione. Durante questo piccolo intervallo, i microfoni dei presentatori restano accesi, perche non è una delle classiche pubblicità. Ma, durante la presentazione, verso la fine, si sente in modo chiaro e distinto la voce di Teresa Mannino dire:

“Bentornati…Ah no”

La conduttrice, convinta di essere ripresa, è dunque di nuovo in diretta, ha iniziato a parlare, ma si è subito resa conto dell’errore. Sui social subito la sua piccola gaffe, diventa virale. In moltissimi la condividono è la commentano. Chissà se, ne faranno un meme. Oltre alla piccola gaffe pubblicitaria, Teresa Mannino ha infuocato ed incantato il teatro dell’Ariston con la sua forza e il suo carisma. Quindi in generale, performance perfetta, compresa la piccola gaffe che, ha divertito tutti.