Dopo nove mesi di trepidante attesa, Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno finalmente accolto tra le loro braccia la loro prima figlia. la piccola, che si chiama Giulietta, è nata verso le 3:00 del mattino di ieri, 4 marzo 2022. Poche ore dopo, su entrambi i profili social dei neo genitori, è apparso il lieto annuncio della nascita. Innumerevoli i commenti di amici e fan che hanno voluto fare gli auguri a questa nuova famiglia appena formatasi.

Credit: valeyellow46 – Instagram

L’ultimo anno di Valentino Rossi è stato decisamente uno dei più carichi di emozioni di tutta la sua vita. Vita che certamente è stata tutto meno che piatta.

Dopo oltre due decenni passati in giro per il mondo a trionfare in sella alla sua motocicletta, il super campionissimo emiliano, ha deciso di ritirarsi definitivamente da pilota di Moto GP.

Conoscendo la sua passione per questo sport, sicuramente non sarà stato facile. Ma ad aiutarlo a superare questa fase della vita, ci ha pensato senza dubbio la notizia che ha appreso qualche mese fa, quando la sua compagna Francesca Sofia Novello ha scoperto di essere in dolce attesa.

I due, seguitissimi sui social, avevano scelto un modo molto particolare e simpatico per dare il lieto annuncio ai propri follower. Lui si è vestito da dottore, tenendo fede al soprannome affibbiatogli durante la carriera, e con uno stetoscopio visitava il pancino ormai ben visibile di Sofia.

Credit: valeyellow46 – Instagram

Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina 🎀

Annuncio che era servito anche a svelare quale sarebbe stato il sesso del bebè in arrivo. Una bella femminuccia.

Il nome scelto da Valentino Rossi e la Novello

Credit: valeyellow46 – Instagram

Da quel momento si era aperta una sorta di scommessa che voleva cercare di sapere e scoprire quale sarebbe stato il nome della bimba.

A togliere ogni dubbio, ci hanno pensato proprio Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, ieri, quando la piccola Giulietta è venuta al mondo.

Il post dell’annuncio della nascita della bimba, apparso su entrambi i profili social dei neo genitori, ha inevitabilmente raccolto in pochissimo tempo centinaia di migliaia di like e centinaia di commenti di personaggi, anche noti, che hanno voluto fare gli auguri.