Si avvicina sempre di più il momento in cui “il dottore”, così come da anni viene chiamato il campione di motociclismo Valentino Rossi, diventerà papà per la prima volta. Lui e Francesca Sofia Novello hanno annunciato la gravidanza alcune settimane fa e ora si ritrovano immersi nei dubbi legati alla scelta del nome della piccola che presto arriverà nelle loro vite. Intervistato da Le Iene, Valentino ha svelato quali sono i nomi già scartati e quale invece è quello più accreditato.

Credit: valeyellow46 – Instagram

Per capire cosa significa Valentino Rossi per tutto il popolo italiano, basta vedere le immagini di domenica scorsa, quando per l’ultima volta è salito in sella alla sua moto e ha deliziato tutti al circuito di Misano Adriatico.

Un mare di persone in giallo, a salutare il campionissimo capace di regalare centinaia di vittorie e innumerevoli emozioni a tutto il suo pubblico. Un pubblico che lo ha amato e sostenuto profondamente, fin da quando era solo un ragazzino che si avvicinava al mondo dei motori.

Quel ragazzino oggi è diventato un uomo. Passati i 40 anni, Rossi ha comunicato, alcuni mesi fa, che questo sarebbe stato il suo ultimo anno da pilota di Moto GP.

Oltre all’età, a spingerlo in questa decisione, c’è sicuramente stata la scoperta della gravidanza della sua Francesca Sofia Novello, la bellissima donna con cui condivide la vita ormai da qualche anno.

I due si preparano a diventare mamma e papà e non potrebbero essere più felici di così.

Valentino Rossi e la scelta del nome della figlia

Credit: valeyellow46 – Instagram

Valentino e Francesca hanno da poco scoperto che quella che nascerà sarà una bella bambina.

Avrei preferito un maschio, ma almeno così non la metterò subito su una moto.

Queste le parole di Valentino raggiunto dai giornalisti de Le Iene.

Credit: valeyellow46 – Instagram

Ora tutti si chiedono quale sarà il nome che il campione e la sua compagna sceglieranno per la loro piccola.